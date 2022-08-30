Сегодня, 30 августа, часть областей покроют дожди с грозами. В некоторых регионах Украины ожидается небольшой убыль температур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня грозы прогнозируются в Николаевской, Одесской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской областях, а также в Прикарпатье. В некоторых районах возможны шквалы. На остальной территории сухо с переменной облачностью. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. В северных и западных регионах жара спадет. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +15+17, днем +24+27 градусов; на западе ночью +11+14 градусов, а днем +23+26; в восточных областях ночью +16+18, днем +31+33 градуса; на юге страны ночью +18+21 градус, а днем +29+34; в центральных областях ночью +15+18, днем +26+32 градуса. Погода в Киеве В столице сегодня будет сухо. Ветер северо-западный, с порывами до 8 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16+18, а днем +26+28 градусов. Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на осенние месяцы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.