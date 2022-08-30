Российские оккупанты в ночь на 30 августа нанесли удар по Запорожью. В результате атаки врага никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха. "Ночью враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. По предварительной информации, пострадавших нет", — отметил чиновник. Старух также добавил, что в настоящее время не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры. Кроме того, глава ОВА призвал местных жителей не пренебрегать правилами воздушной тревоги и не разглашать информацию. Напомним, 29 августа оккупанты открывали огонь по Сумской области по САУ и минометам. В общей сложности было 43 "прилета". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.