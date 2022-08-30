Российские оккупанты вывели три надводных носителя "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 24 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Военные отмечают, что в штормовом Черном море группировка противника продолжает маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону Новороссийска. При этом РФ держит наготове 3 надводных ракетоносителя, которые снаряжены 24 "Калибрами". В ОК "Юг" призывали быть внимательными и сознательными, не пренебрегать правилами безопасности, тщательно проверять информацию, относиться с пониманием к ограничениям в рамках военного положения, соблюдать установленный порядок и доверять силам обороны. Напомним, ВСУ на юге уничтожили 3 склада, переправу через Днепр и много живой силы и техинки врага. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.