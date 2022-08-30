30 августа православная церковь чтит память святого мученика Мирона, жившего в III веке и являвшегося пресвитером в Греции. Что можно делать, а что нет, у кого именины – читайте в материале Styler. Святой в 250 году умер за веру при императоре Декии. В этот день также принято помогать вдовам, сиротам и всем отверженным. С этого дня начинали падать листья. Первыми опадают листья из березы, а затем из липы и из черемухи. Хозяйки делали домашние заготовки. Чтобы они были вкусными и не испортились со временем, нельзя было в этот день ходить на кладбище, в церковь и вспоминать черта. Крестьяне работали в поле: удобряли почву, жали хлеб, вязали снопы, дергали корнеплоды. На Мироне продолжали сев яровых. Наши предки говорили: "На Мирона не отсеешься – на следующий год одни цветочки соберешь". Главные приметы на Мирона Солнце в тучу садится – жди непогоды в ближайшие дни. Журавли полетели на юг – на Покров будет мороз. Птицы улетели в теплые края – скоро похолодает. Если в этот день будет ясная погода, то и осень будет хорошая. День считается неудачным для сватовства, свадьбы и помолвки. В этот день нельзя колдовать, гадать и долго смотреть в зеркало. Что нельзя делать в этот день? На Мирона нельзя долго смотреть в зеркало. Нельзя в этот день ходить на могилу и вспоминать черта. На Мирона лучше не планировать свадьбу и сватовство – брак долго не продержится. Кто празднует День ангела Именины сегодня празднуют: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп. Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года с указанием важных дат.