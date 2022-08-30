Цена европейских эталонных контрактов (German Power) на 2023 год превысила отметку в 1000 евро за МВт-час. Такой рост стоимости произошел впервые. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Журналисты указывают, что с 28 августа цены эталонных контрактов на электроэнергию выросли на 25%. Соответствующее увеличение стоимости произошло из-за набирающего обороты энергетического кризиса и вызванного сокращением поставок в ЕС природного газа из России. Также росту цен на электроэнергию способствует сокращение генерации французскими атомными станциями. "Во Франции национальные эталонные контракты на поставку электроэнергии превысили 1000 евро за МВт-час", — пишет Bloomberg. Кроме того, в агентстве отметили, что 29 августа контракты на поставку электричества в Германии выросли в цене на 6,6% — до 1050 евро за МВт-час. Напомним, Европейский союз планирует принять срочные меры, чтобы сдержать рост цен на электроэнергию. Там готовят предложения по реформированию рынка электроэнергии.