Сторонники самого влиятельного в Ираке шиитского имама Муктада ас-Садра насильно ворвались в президентский дворец. Они выступают против отставки политика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua. "Иракские силовики применили слезоточивый газ и открыли огонь в воздух, чтобы разогнать прорвавшихся во дворец протестующих на фоне периодических звуков выстрелов от неустановленных людей внутри периметра охраны", — пишут журналисты. В результате столкновений между правоохранителями и митингующими погибли по меньшей мере 12 человек, сотни получили ранения. "Силовикам удалось оттеснить протестующих из президентского дворца и офиса премьер-министра еще до заката, но их многонедельный протест продолжается в здании парламента внутри Зеленой зоны", — добавляет Xinhua. Напомним, протесты в Багдаде вспыхнули после того, как самый влиятельный в Ираке шиитский имам Муктада ас-Садр объявил о своем уходе из политики. К слову, в Багдаде на фоне протестов был введен комендантский час, который начался в 15:30 29 августа.