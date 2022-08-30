Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться в Конгресс с просьбой одобрить продажу Тайваня оружия на сумму около 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico. Согласно данным, предоставленным источниками издания, в настоящее время разработка пакета помощи находится на ранней стадии. Однако уже известно, что он включает в себя: 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II – за 355 млн долларов; 100 тактических ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder – за 85,6 млн долларов; 655,4 млн долларов на контракт на разведывательный радар. Журналисты пишут, что ракетами Sidewinder будут оснащаться американские истребители Тайбэя F-16. "Законодатели, скорее всего, одобрят продажу, но процесс может затянуться, учитывая каникулы Конгресса", – добавили в Politico. Напомним, 28 августа несколько десятков военных самолетов и корабли Китая были зафиксированы вблизи Тайваня. При этом шесть китайских истребителей и один ударный вертолет пересекли условную линию разграничения над Тайваньским проливом.