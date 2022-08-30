На уровне Европейского Союза необходимо разработать систему в рамках которой Украиной будут использованы замороженные активы РФ и другие средства для реализации некоего аналога плана Маршала для Украины.
Об этом в комментарии Guildhall заявила депутат Европейского парламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.
«У нашей группы, «Европейской народной партии», есть публичная позиция в отношении так называемого «плана Маршала», где говорится также о средствах, которые будут использованы в рамках такого плана. Замороженные российские активы включены нашей группой в перечень таких средств», — заявила политик.
«Мы считаем, что должна быть создана определенная система для использования таких средств, они не должны быть просто переведены в украинский бюджет. Нужен план, систематический подход, некий договор между государствами, который решит как и какие ресурсы должны быть использованы, в том числе замороженные российские активы», — рассказала Раса Юкнявичене.
Ранее с заявлениями о необходимости использования замороженных российских активов для выплат Украине выступили политики в Соединенных Штатах Америки, Германии, Франции, а также в Швейцарии.
Американский сенатор Шелдон Уайтхаус внес в Конгресс США соответствующий законопроект, которым предлагает конфисковывать российские активы у лиц, находящихся под санкциями и использовать их для восстановления Украины, гуманитарной помощи и помощи в сфере безопасности.
Депутат немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что Россия, как страна-агрессор, должна выплатить репарации Украине, а использование в этих целях замороженных российских активов положило бы хороший старт процессу.
В Сенате Франции представитель группы «Зеленых» Мелани Фогель заявила, что Российская Федерация должна заплатить за восстановление Украины и выплатить репарации, а использование замороженных российских активов является самым справедливым и законным решением.
В парламенте Швейцарии, член комитета по иностранным делам Николас Вальдер, комментируя юридическую сторону вопроса передачи Украине арестованных активов РФ заявил, что Арестованные российские средства в банках Швейцарии, а также в других странах Запада, были арестованы у преступников, которые находятся под санкциями и должны быть использованы Украиной.