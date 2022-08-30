Утром 30 августа в Одессе слышны звуки взрывов. Однако в городе и области воздушную тревогу не объявляли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. Журналисты отмечают, что взрывы прогремели около 07:31. Однако в Одессе не сработали сирены оповещения. Несмотря на это, гражданам следует пройти в укрытие. Для сохранения жизни нужно оставаться в хранилищах, пока не будет удостовериться, что опасность миновала. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук предупредил граждан о том, что Россия вывела в Черное море 3 корабля с 24 "Калибрами". "Ракетная угроза и воздушная опасность остаются актуальными", — подчеркнул он. Напомним, россияне в ночь на 30 августа нанесли удар по Запорожью. В результате атаки врага никто не пострадал. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.