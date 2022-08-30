В Словакии 28 августа произошел последний пролет истребителей МиГ-29. Таково было прощание с техникой перед ее вероятной отправкой в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушных сил Словакии. "Прощайте, наши МиГи. Весь аэропорт замолчал. Все ждали прибытия наших МиГ-29. И момент настал. У многих на глазах были слезы. Многие плакали. Вы навсегда останетесь в наших сердцах", — указали военные. Последний пролет истребителей состоялся на военно-воздушной базе Малацки-Кучина во время Международного авиашоу Slovak International Air Fest (SIAF). Краткая характеристика Миг-29 Истребитель является советской многоцелевой разработкой четвертого поколения. МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения наземных целей. Напомним, Словакия передаст Украине свои истребители МиГ-29. Авиация может приехать в Украину уже в сентябре. К слову, чешское правительство приняло решение разрешить своим истребителям патрулировать воздушное пространство Словакии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.