Украинские военные 29 августа с помощью артиллерии поразили 13 пунктов управления российских кафиров в Херсонском, Бериславском и Каховском районах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". В то же время шестью авиационными ударами разными средствами воздушного нападения ВСУ атаковали позиции ПВО противника. В ОК "Юг" отметили, что ракетно-артиллерийские подразделения, продолжая выполнять огневые задачи, увеличили потери РФ в сутки до 82 солдат и 30 единиц техники, среди которых: зенитно-ракетная система С-300; 2 танка Т-72; 11 гаубиц "Мста-Б"; 3 реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган"; тяжелая огнеметная система "Сонцепек"; самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"; самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С"; 120 мм мобильный миномет; самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С"; противотанковая управляемая ракета; 6 единиц бронированной техники. Кроме того, Вооруженные силы Украины уничтожили склады боеприпасов оккупантов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки. "Переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожена", — добавили военные. Напомним, советник ОП Алексей Арестович рассказал, что в Херсонской области вооруженным силам Украины всего за пару часов 29 августа удалось прорвать фронт на нескольких участках. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.