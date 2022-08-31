Чтобы получить богатый урожай сладкой моркови, опытные огородники, ухаживая за грядками и почвой, следят за кислотностью и подкармливают растение особыми смесями. Знающие садоводы используют для удобрения для моркови в конце лета и начале осени, описано в Telegram-канале "Дача. Сад и огород". При уходе за морковью, чтобы она выросла сладкой, важно учитывать, что количество сахаров напрямую зависит от почвы – оно должно быть нейтральным. Так, если почва под морковь кислая, то решить такую проблему можно с помощью извести. Используют его из расчета 400-500 грамм на 1 "квадрат". Чтобы нейтрализовать кислоту и выровнять кислотность почвы – pH земли – к показателю "7" можно применять золу. Ее на такую же площадь нужно 2-3 стакана. Для того чтобы повысить "сахаристость" овощей более чем на 50%, рекомендуют использовать подкормку, которую готовят из 2 столовых ложек нитроаммофоски и 6-7 кристаллов марганцовки — их следует растворить в 10 литрах воды. Свежеприготовленный раствор применяют для полива моркови, который нужно производить 1 раз в неделю, и так в течение 2-3 недель. Вместо пергамента можно использовать древесную золу. Здесь в процессе приготовления удобрения к растворенной в воде нитроаммофоски нужно всыпать 1 стакан золы. Раньше мы рассказывали, какие дела в огороде нужно обязательно закончить до конца августа. Добавим также, что перед этим мы писали, когда нужно копать картофель, чтобы он точно долежал до весны.