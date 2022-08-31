В Нью-Йорке в понедельник, 12 сентября, приступит к работе очередная 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ". В тот день нынешний глава ГА Абдулла Шахид закроет 76-ю сессию, а будет председательствовать избранный в июне 2022 года венгерский дипломат Чаба Кереши. Кереши работал на разных должностях в министерстве иностранных дел своей страны, его последнее назначение – директор по экологической устойчивости в Администрации президента Венгрии. В 2011-2012 годах занимал должность вице-президента Генеральной Ассамблеи ООН. Традиционная неделя высокого уровня – с участием лидеров государств – начнется 20 сентября. Как сообщает пресс-служба ООН, 16-17 сентября состоится саммит трансформации образования, который в ООН называют главным событием этого месяца. Ожидается принятие молодежной декларации и заявление Генерального секретаря о перспективах преобразований в образовании. 21 сентября состоится заседание высокого уровня в рамках годового празднования 30-летия принятия Декларации ООН о правах меньшинств. Напомним, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский выступят, как ожидается, на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.