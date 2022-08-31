Автомобильная колонна Международного агентства по атомной энергии в сторону Запорожской АЭС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Отмечается, что члены миссии уехали из Киева. Напомним, прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ожидается 31 августа. В Офисе президента сообщили, что россияне обстреливают коридоры, по которым эксперты должны доехать на ЗАЭС. Руководитель офиса президента Андрей Ермак отметил, что оккупанты имитируют боевые действия в Энергодаре, чтобы попытаться сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Отметим, что миссия МАГАТЭ уезжает в Энергодар на фоне обострения ситуации вокруг ЗАЭС. Команда международных инспекторов приступит к работе на атомной станции на этой неделе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.