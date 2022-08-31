Гороскоп на сентябрь 2022 г. говорит о том, что начало осени будет напряженным периодом в сфере личных взаимоотношений. Виной тому Меркурий, который с 10 сентября вернет в ретроградное положение и Венера, весь сентябрь будет в оппозиции с другими планетами. Астрологи назвали знаки Зодиака, которым первый месяц осени принесет разочарование и неприятности в личной жизни. Об этом сообщает ТСН. Овен Сложности с романтическим партнером могут возникнуть в Овне из-за их собственной усиленной агрессивности и непомерной чувственности. Пришло время завершения некоторых тем перед началом нового этапа жизни в области взаимоотношений. Постарайтесь поменьше сконцентрироваться на прошлых негативных ситуациях, чтобы сохранить здоровую атмосферу. Рак Есть большой риск совершить неправильный выбор или легкомысленную ошибку. Будьте осторожны, поскольку можете добавить себе кучу проблем в личной сфере. Вам захочется узнать свои перспективы. Из прошлого может внезапно появиться человек, который подтолкнет необходимость пересмотреть свою ситуацию в личных отношениях. И не исключено, что до конца сентября придется принять серьезное решение. Весы Вас будет тянуть к романтическим партнерам, но выстроить отношения будет очень сложно. Возможна внезапная привязанность, влюбленность с первого взгляда, но все чувства останутся без ответа. С 5 по 29 сентября Венера будет в слабом статусе и почти весь месяц в сфере личных отношений будет складываться не так, как вы себе представляете. Наберитесь терпения и дождитесь конца сентября. Кстати, раньше мы писали о том, какие даты в сентябре будут благоприятны, а какие станут опасными из-за влияния ретроградного Меркурия. А также мы рассказывали, кому из знаков Зодиака повезет в романтических отношениях в сентябре.