Прием газа "Северного потока" Германией остановился почти полностью в связи с началом ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС". Физический поток газа "Северным потоком" в точке приемки в немецком Грайфсвальде в газопровод Nel полностью остановился с 03:00 среды. В газопровод Opal в этот же момент упал в 5,5 раза до около 200 тысяч куб. м в час. Данные оператора "Северного потока" – компании Nord Stream AG – также подтверждают эти показатели. Ранее "Газпром" сообщал, что прокачка газа по "Северному потоку" будет остановлена с 04:00 31 августа по 04:00 3 сентября. Напомним, "Газпром" заявлял, что вдвое сократит поставки газа в Европу "Северным потоком". Страны-члены ЕС достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% нынешней зимой. Теперь государства сами смогут выбирать меры, посредством которых будут происходить сокращения. Кроме того, "Газпром" приостановил поставки газа французской корпорации Engie. Премьер-министр страны считает, что прекращение поставок коснется всех стран ЕС. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.