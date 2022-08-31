В оккупированном Херсоне утром слышны взрывы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". Официальная информация пока не поступала. Напомним, в понедельник украинские защитники начали бои за Херсон. Россияне оставили свои позиции на первой линии обороны. Позже CNN сообщило о том, что украинские защитники отбили из-под российской оккупации 4 села в Херсонской области. Однако военные не подтверждают и не опровергают эту информацию. Кроме того, Россия опрокидывает колонны техники из Крыма в Херсонскую область. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.