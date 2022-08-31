Конгресс США работает над законопроектами, которые позволят ускорить поставки вооружений Тайваню и избавиться от бюрократических препятствий. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News, об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс. По его словам, конгрессмены сейчас "работают над законопроектами, которые помогут ускорить и сократить бюрократические проволочки с целью быстрее поставить Тайваню необходимые вооружения и военную технику". В свою очередь старший республиканец комитета Майкл Маккол (от штата Техас) сообщил, что данную проблему будет нелегко решить в связи с тем, что у нее много причин – от задержек в правительстве до проблем с цепями снабжения и производственными требованиями. Как напоминает издание, Белый дом одобрил продажу Тайваня 10 систем вооружений, которые он еще не получил – некоторые из них не будут поставлены до конца десятилетия. При этом, объясняет Defense News, недавние проблемы с цепями снабжения, связанные с пандемией, только усугубили текущую ситуацию. По данным еженедельника, Украина, ряд стран Ближнего Востока и Восточной Европы "упреждают Тайвань в очереди" по некоторым американским вооружениям и технике. Напомним, что в Белом доме хотят помочь Тайваню оружием в миллиард долларов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.