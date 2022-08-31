При переезде на постоянное место жительства за границу пенсия выплачивается только в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Как отмечается в сообщении, согласно закону пенсия в Украине выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение "Укрпочты" или через банк по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины. "Во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины", — говорится в сообщении. Кроме того, в случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства. Порядок выплаты пенсий в случае выезда за границу определен статьями 47, 51 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины дал разъяснение относительно того, засчитывается ли период обучения в страховой стаж. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.