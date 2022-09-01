В ночь с 20 на 21 августа завершился реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, в котором украинец снова праздновал викторию.

После боя Александр Усик вызвал на поединок чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО):

Аналитики букмекерской компании Favbet уже выставили котировки на возможный поединок между Усиком и Фьюри: Александр Усик – 2.50 (вероятность 37%), ничья – 25.00 (4%), Тайсон Фьюри – 1.55 (59%). Следует добавить, что часто букмекеры предлагают приятные бонусы за регистрацию в БК. Такие бонусы дают возможность страховки на первые ставки, бесплатный депозит, фрибеты и другое.

Напомним, что недавно Фьюри объявил о завершение карьеры, после чего президент WBC сказал, что у боксера есть время до конца августа, чтобы Фьюри письменно подтвердил свое решение.

По сообщениям британской печати, чемпион WBC в сверхтяжелом весе все же собирается вернуться на ринг, чтобы провести бой за звание абсолютного чемпиона.

Усик считает, что Фьюри не уйдет на пенсию потому, что он хочет боксировать. Украинец заявил, что либо он будет боксировать с Тайсоном Фьюри, либо больше поединков у него не будет вообще.

Впрочем, 34-летний британец рассказал, что при определенных условиях он может провести поединок с украинцем Александром Усиком. Но Фьюри сразу же предупредил, что такой бой обойдется в большой кошелек для организаторов и спонсоров.