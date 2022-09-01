Черногория обвинила преступную группировку под названием Cuban Ransomware в кибератаках, которые на прошлой неделе поразили ее государственную цифровую инфраструктуру. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Министр государственного управления Марас Дукай заявил, что группировка создала специальный вирус для атаки под названием Zerodate, которым заразились 150 рабочих мест в 10 государственных учреждениях. Также в среду Министерство внутренних дел заявило, что ФБР направит в Черногорию группы кибербезопасности для помощи в расследовании атак. Спецслужбы Черногории подозревают, что за атаками стоит Россия, заявив, что они могут быть ответными мерами после того, как член Черногория присоединилась к санкциям Европейского Союза против России и выслала нескольких российских дипломатов. Ранее в Финляндии заявили, что один из их официальных сайтов атаковали хакеры из России. Причиной этого является недавняя заявка страны на членство в НАТО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.