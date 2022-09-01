Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что запланированный визит агентства на Запорожскую атомную электростанцию будет "технической миссией", направленной на предотвращение ядерного взрыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Миссия прибыла ранее в среду в украинский город Запорожье, в 55 км от станции. На вопрос журналистов о планах создания демилитаризованной зоны на АЭС Гросси сказал, что "это вопрос о политической воле". "Это миссия, цель которой — предотвратить ядерную аварию. И сохранить это важную атомную электростанцию", — сказал он. По его словам, первый визит миссии на станцию может занять несколько дней. Напомним, ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье. Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси во вторник, 30 августа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.