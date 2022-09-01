Первым шагом, чтобы продемонстрировать свое присутствие в интернет-путине, станет регистрация доменного имени. Домен можно задействовать как для сайта, так и для почты. Но с чего же начать поиск удачного домена? Чтобы регистрация прошла успешно, соблюдаем очередность действий:

Придумываем удачное, подходящее имя. Проверяем доменное имя, не занят ли желаемый домен. Проверяем его историю. Определяемся с хостинговой компанией (регистратором), которая выполнит процедуру регистрации от имени заказчика. Совершаем покупку домена.

Рассмотрим подробности каждого из этапов.

Этап 1: в поисках удачного формата имени

Найти сайт в интернете помогает доменное имя, будь то интернет-магазин, государственное учреждение, компании, предоставляющие всевозможные услуги.

Закрепленный за сайтом адрес состоит преимущественно из двух частей. Давайте рассмотрим на примере rozetka.com.ua:

TLD уровень. В нашем примере это .com.ua.

Уникальная часть, которую придумывает владелец — rozetka.

Любые варианты домена с окончанием .com.ua формируют доменную зону. Количество TLD-зон огромное. Для каждого региона, страны, ниши можно подобрать оптимальную зону. Например, встречаются TLD .com, .org, .fun, .cc, .ua и другие.

Разумеется, при покупке доменного имени предусмотрены определенные нормы, есть ограничения. Зарегистрировать имя получится в случае, когда:

имя свободно в выбранной доменной зоне;

уникальная часть сформирована исключительно из букв, цифр или их комбинаций (алфавит a-z и цифры 0-9), включая символ дефиса. Пробелы при оформлении недопустимы.

С подобным арсеналом можно сформировать практически бесконечное количество комбинаций. При огромном выборе легко совершить ошибку.

Несколько рекомендаций для удачной покупки:

Рассмотрите перечень актуальных и доступных TLD. Классификация происходит по основным признакам: географический — национальные (ccTLD) и региональные (geo/TLD) доменные зоны, а также общие (gTLD). Единого рецепта для удачного выбора TLD не существует. Курируйтесь конкретной тематикой сайта, вашим местоположением, предпочтениями аудитории;

Правило «коротко и ясно». Имя должно быть лаконичным, понятным, легко запоминающимся. Если его сложно написать или произнести по буквам, лучше доработать вариант названия;

Соблюдение прав собственности. При регистрации исключите посягательства на чьи-либо бренды, товарные знаки, чтобы избежать проблем с законом. Проверить, пустует ли будущее доменное имя, можно на сайтах регистраторов.

Этап 2: Проверка домена на доступность

Нашли идеальный во всех смыслах домен? Самое время проверить его во всех доменных зонах. Эта процедура даст понимание, а не зарегистрирован ли он кем-либо под другим TLD. Проверить домен на доступность можно через инструменты поиска доменных имен от регистратора, базы данных WHOIS.

Инструменты. Любой хостинг-регистратор предоставляет возможность заранее проверить свободно ли конкретное имя, в каких именно TLD зонах свободно/занято. О базах данных WHOIS. Общедоступная база, где находится информация о всех уже зафиксированных доменных именах. Сервисы могут быть бесплатными или предоставляться за подписку компаниями-регистраторами.

Не забывайте о проверке истории домена. Возможно, имя ранее было зарегистрировано и сайт на его базе работал определенный период. Репутация этого домена может повлиять на будущий рейтинг сайта как позитивно, так и доставить неприятные моменты.

Этап 3: определитесь с доменным регистратором

Предоставлением услуги аренды доменных имен занимаются компании-регистраторы. Они берут ответственность за оформление адреса на имя владельца сайта. При покупке определяются сроки действия, заранее оговариваются правила пользования.

Разумеется, компаний, регистрирующих домены, множество. Есть как отечественные компании, так и зарубежные регистраторы. На украинских сервисах получится оформить доменное имя несколько дешевле. Особенно это удобно, если предстоит работа на внутренний рынок.

Перед покупкой изучите вилку цен. Большинство хостинг-регистраторов предлагает тарифы с установленной суммой за год обслуживания. На более длительный срок предлагают всевозможные скидки. Но встречаются варианты и с более низкой ставкой на первый год и повышением суммы для последующего продления.

Продумайте ситуацию возможной передачи доменного имени в обслуживание другому регистратору — насколько это просто в выбранной компании. Учитывайте момент с наличием/отсутствием льготного периода продления, в случае, когда владелец забыл оплатить или истек срок действия домена.

Этап 4: Покупка домена

Финальный шаг, после которого ваше новое имя сайта будет готово к запуску. Хоть процесс и кажется интуитивным, все же предварительно нужно ознакомиться с нюансами работы конкретного хостинг-сервиса. Если возникли вопросы, всегда можно обратиться в службу поддержки.

Используйте наши практичные советы, чтобы поверить домен перед покупкой и зарегистрировать его без лишних сложностей.