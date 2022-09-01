Православные верующие 1 августа чтят святую Феклу. Кроме нее, в этот день церковь чтит память трех мучеников: Андрея Стратилата, Агапия и Тимофея Газских. Что можно сегодня делать, а что нет, приметы, у кого именины – читайте в материале Styler. В народе праздник называют Андрей-тепляк или Тепляк Тимофей. Самой первой и главной традицией данного праздника является то, что пришло время убирать свеклу и готовить убранный урожай на зиму. В древние времена люди очень любили свеклу, как белую, так и красную. В народе есть обряд, что именно в этот праздник нужно приместить в дом связки овса, именно она не пускает в дом плохую атмосферу, а так же позволяет несколько улучшить свое финансовое положение. Кстати, сегодня можно гадать на орехах: нужно положить на стол грецкий орех и спросить, откуда появится жених. В какую сторону орех покатится – оттуда и ждать суженого. Если ветер дует в этот день с юга, то можно ожидать хороший урожай овса; чтобы не было проблем со зрением, следует избегать контакта с огнем; какая погода будет в этот день, то луна окажется аналогичной; если Запад золотистый, то скоро будет мороз; на небе мало облаков, это говорит о ясной и холодной погоде. Что нельзя делать 1 сентября Не рассказывайте о своих планах на будущее – не сбудется; Не стоит жаловаться – столкнетесь с более серьезными трудностями; Не ремонтируйте обувь, одежду, если собираетесь в поездку – потеряете здоровье; Не завидуйте – будете нуждаться в деньгах.

День ангела отмечают люди с именами Александр, Дмитрий, Василий, Петр, Константин и более редкими – Лука, Серафим, Нестор, Елизавета, Елена, София, Людмила, Василиса и Параска. Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года с указанием важных дат. Кстати, синоптик дал новый прогноз погоды на сентябрь и сообщил, что грядет похолодание.