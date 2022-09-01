В Нью-Йорке продолжается последний турнир большого Шлема в этом году – Открытый чемпионат США по теннису. Первый круг прошли 3 из 5 украинок, и двое из них сегодня сыграют матчи второго раунда. Особенно эксперт портала «Рейтинг Букмекеров» Максим Кравец ожидает матча Марты Костюк. Она встретится с экс-первой ракеткой мира из Беларуси Викторией Азаренко.

Популярная контора 1хБет прогнозирует победу участницы из Беларуси и предлагает коэффициент 1.6 на такой исход. В то время как победа украинки идет за 2.3. Букмекерская контора 1хБет предлагает выгодные бонусы и акции, которые помогают увеличить доход от ставки или хотя бы остаться при своих деньгах. Если беттор хочет сделать ставку выгодно, то стоит узнать, что предлагает бонусная программа 1хБет и как правильно ею воспользоваться.

Конечно, опыт на стороне белоруски, которая за свою карьеру трижды играла в финале US Open, но все раз проиграла (в последний раз не так давно, в 2020 году). Но верим в Марту. В августе она приняла хорошую форму, неплохо выступила в Цинциннати и Гранби.

Учитывая, что Азаренко в первом круге едва не проиграла теннисистке третьей сотни рейтинга, эксперт думает, что Костюк сможет дать бой. Кравец твердо уверен, что украинка Костюк возьмет хотя бы один сет.

Следует добавить, что кроме поединка Костюк с Азаренко, также на сегодня, 1-е сентября, запланированы матчи Каролины Плишковой (Чехия) и Мария Боузковой (Чехия), Юлии Путинцевой (Казахстан) и Джули Нимайер (Германия), а также Александры Саснович (Беларусь) и Джессики Пигулы (США).