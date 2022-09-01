США получили ордер на арест Boeing стоимостью 45 млн долларов, принадлежащий российской нефтяной компании "ЛУКойл". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минюста США. Как подчеркивается в документе, соответствующий ордер был выдан судом Южного округа штата Техас. Основанием для выдачи ордера на конфискацию воздушного судна стало то, что оно "совершало полеты в Россию и с нее в нарушение введенных Министерством торговли США санкций в отношении России". Как поясняется в заявлении Минюста, санкционный режим предусматривает запрет на "совершение перелетов в Россию и из России самолетами американского производства, не имеющими соответствующей лицензии или лицензионных исключений". Ранее суд Коломбо арестовал пассажирский самолет Airbus A330, принадлежащий авиакомпании "Аэрофлот". Согласно решению суда, воздушному судну запретили вылетать из Шри-Ланки. Кроме того, в США суд разрешил прокурорам арестовать самолет Airbus, принадлежащий подсанкционному российскому олигарху Андрею Скочу. Стоимость воздушного судна составляет 90 миллионов долларов.