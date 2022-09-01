Букмекеры предполагают результативный матч в исполнении ребят Айнарса Багатскиса. Например, БК 1хБет предлагает на победу украинцев коэффициент 1.34, победа команды из Великобритании оценивается в 3.36. Множество бетторов советуют скачивать приложение букмекера на телефон, чтобы быстро и проще делать ставки, а также выбирать самые выгодные коэффициенты. Поэтому на портале «Рейтинг Букмекеров» рассказали как можно 1хБет скачать на Айфон или другую технику Apple.

Лучшим чемпионатом Европы для украинской баскетбольной команды до сих пор остается 2013 год, когда «желто-синие» стали шестой командой на континенте. В этой сборной у нас остался Денис Лукашов, игрок глубокой ротации. В 2017 году сборная Украины почти чудом вышла в четвертьфинал, уступив будущим чемпионам Европы – Словении.

Сборная Украины отправилась на Евробаскет-2022 в самом сильном составе. Восстановился от травмы креативный Санон, в заявке опытный Лукашов и Пустовой, представители НБА уже экс-игрок «Торонто» Михайлюк и центровой «Сакраменто» Лень.

Наша команда в квалификационных встречах на ЧМ продемонстрировала, что умеет набирать немало очков, но дважды провалила третью четверть против Италии и Исландии. Эти ошибки точно учтет тренерский штаб Багатскиса.

Нашими основными соперниками по выходу из группы являются команды из Великобритании и Эстонии. Украинская сборная посоревнуется с этими двумя командами в двух стартовых играх турнира. Это, вероятно, два самых важных поединка для команды Багатсиса. Если сборная Великобритании не лучшая команда, которая не играла в товарищеских матчах перед Евро и может быть в плохой форме, Эстония может стать сюрпризом для турнира этого года.

Начинаем именно против Великобритании, которая имеет серию из пяти подряд поражений в квалификации к ЧМ. В среднем британцы за игру пропускали 82,5 очка. «Желто-синие» наоборот в пяти предыдущих матчах забросали минимум 82 очка в корзины своих оппонентов.

Помимо победы нашей сборной нужно улучшать статистику по заброшенным баллам. Именно поэтому эксперты рассчитывают на результативную игру Украины.