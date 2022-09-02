2 сентября 2022 года православная церковь чтит память библейского пророка Самуила, последнего и самого знаменитого из судей Израильских, жившего в XI веке до н. е. В материале Styler читайте, что можно сегодня делать, а что нет, приметы, у кого именины. После смерти Илии Самуил стал судьей, избрал и помазал первого царя-Саула и второго – Давида. Умер Самуил мирно, в преклонном возрасте. Наши предки называли этот день Самойловым и считали мужским праздником. Жены готовили большой обед, дочери дарили родителям вышитые новые рубашки. Хозяйственные работы не прекращались, в селах собирали последний урожай – морковь и свеклу. В народе бытовало поверье: чем ниже хозяйка наклониться к грядке, тем больше сил от нее получит. Также ходили в лес за опятами (не советовали собирать грибы в одиночку, чтобы не попасть в нечистую силу). Традиционно 2 сентября во всех домах жарили картошку с грибами – считалось, что это блюдо привлечет богатый урожай и сытую зиму. Главные приметы этого дня Журавли плавно и высоко летят – хороший знак, осень порадует теплом. Высокие облака в Самуил день — до ясного дня, а низкие — до дождей. Солнце зашло в туман-жди дождей. Многие рябины созрели к 2 сентября — много будет дождей, зато урожай овса порадует. В лужах отражаются солнечные лучи – до тепла. Что нельзя делать в Самуил день Категорически запрещалось оставлять детей без присмотра. Сегодня не рекомендуется стричь волосы и ногти, считалось, что таким образом можно укоротить свою жизнь. Ругаться в Самуил день не стоит. По приметам, в Самуил день даже не стоит заводить знакомства. Кто сегодня празднует именины Сегодня вы можете поздравить с Днем ангела таких людей: Виктор, Владимир, Дементий, Иоанн, Максим, Никон, Тимофей, Феодор. Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года с указанием важных дат. Кстати, синоптик дал новый прогноз погоды на сентябрь и сообщил, что грядет похолодание.