Бывшему директору государственного предприятия "Сервис" объявили подозрение в растрате почти 147,5 тысячи долларов. Он получал денежные средства от предоставления в аренду морских судов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора. "Находясь в 2014 году на территории Крыма, руководитель госпредприятия "Сервис", подчиненный Госагентству рыбного хозяйства Украины, незаконно растратил 147 тысяч 500 долларов, полученных от предоставления в аренду двух морских траулеров", — отметили правоохранители. Согласно данным следствия, после завладения средствами чиновник перевел их на счет, открытый в российском банке. Фигуранту объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса – растрата имущества путем злоупотребления служебным положением. Напомним, чиновники порта "Южный" насчитывали себе лишние надбавки к зарплатам в 2020 году, несмотря на ограничения, которые были введены Кабмином. Ущерб достиг почти 1,5 млн гривен. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.