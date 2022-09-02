Украина не должна согласовывать освобождение своих территорий ни с каким государством. Использование предоставленного оружия – другой вопрос. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью Натальи Мосейчук. Чиновник ответил на вопрос, согласовано ли освобождение оккупированного Россией Крыма с Лондоном, Вашингтоном, Берлином или Варшавой. "Мы не должны согласовывать освобождение наших территорий", — подчеркнул Данилов. В то же время он указал: "Если говорится о неприменении на определенных этапах орудия, которое мы получили от США, по объектам на территории РФ — это немного другое дело". Напомним, министр обороны Алексей Резников рассказал, что для того, чтобы освободить все оккупированные территории Украины, в пределах ее международно признанных границ необходимы несколько шагов. По словам, говорится об остановке российского агрессора, стабилизации линии фронта и подготовке к контрнаступательной операции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.