Украинские военные в ночь на 2 сентября нанесли мощный удар по двум вражеским локациям в Мелитополе. После взрыва детонировало еще несколько часов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова. "Еще одна адская ночь для кафиров в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ! По предварительным данным, попадание сразу по двум вражеским локациям", — отметил мэр. Федоров рассказал, что первая цель – состав боеприпасов оккупантов в районе аэродрома. Его враг в очередной раз безуспешно пытаются восстановить. "Попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва. По второй уточняем информацию", — добавил городской голова. Напомним, ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на юге. Военные уничтожили много живой силы и техники противника. Кроме этого, было "демилитаризовано" 5 составов и пункт управления оккупантов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.