Сегодня, 2 сентября, на западе Украины пройдут дожди. В некоторых областях будет прохладно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, 2 сентября ожидается дождь в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях. В Закарпатье и Прикарпатье возможны грозы. На остальной территории сухо с переменной облачностью. Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +6+9, днем +18+22 градуса; на западе ночью +6+10 градусов, а днем +17+21; в восточных областях ночью +10+14, днем +21+25 градусов; на юге страны ночью +14+17 градусов, а днем +25+27; в центральных областях ночью +9+11, днем +22+25 градусов. Погода в Киеве В столице сегодня будет сухо, но ожидается прохладная погода. Ветер северный с порывами 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +7+9, а днем +20+22 градуса. Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на первый месяц осени. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.