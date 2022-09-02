Гороскоп на сентябрь 2022 года обещает динамичный и напряженный месяц всем представителям зодиакального созвездия. Но справляться с сложными задачами будет легче, если удача будет на вашей стороне. Астрологи назвали знаки Зодиака, которым будет везти в сентябре во всех областях жизни. Об этом сообщает SlovoFraza. Телец Звезды прогнозируют Тельцам в сентябре хорошее настроение. Это будет связано не только с планетами и звездами, но и с энергетикой начала осени. Этот период вселит надежду, оптимизм и любовь, а чтобы везло во всех сферах жизни, Тельцам нужно действовать быстро, смело и дерзко. Чтобы добиться желаемого, не стоит переходить кому дорогу или укусить побольше, достаточно будет работать усерднее и смотреть на мир с оптимизмом. А еще будет кстати помощь друзей, коллег и приятелей, на которую в сентябре Тельцы могут рассчитывать. Весы Меркурий в знаке Весов принесет этому знаку умиротворение и покой. Это позволит избавиться от переживаний, стресса и отрицательных воспоминаний. Душа удачи последует за этим состоянием, и все невзгоды начнут быстро отступать. Весам стоит в сентябре больше наслаждаться жизнью и следовать своим мечтам. Еще очень важным будет в начале осени отдых, максимально спокоенный и размеренный. А вот переутомляться представителям этого знака в сентябре нельзя – это может испугать удачу. Рыбы С 10 сентября Меркурий начнет свое ретроградное движение, но Рыб это почти не коснется. Представители этого знака будут успешными в самых разных сферах – в финансах, работе, любви и общении. На супер удачу Рыбам рассчитывать не стоит, но вот везение у них в сентябре будет гораздо больше, чем у всех остальных вокруг людей. Удача будет сопровождать буквально на каждом шагу и не оставит даже в самых сложных ситуациях. Рыбы могут именно в сентябре задуматься о чем-то совершенно новом, попробовать новые увлечения или начать обучение. Кстати, раньше мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака терпят неудачу в любви в сентябре. А также мы сообщали о том, что астрологи назвали самые опасные дни в сентябре.