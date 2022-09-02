Российские оккупанты в ночь на 2 сентября нанесли удар по Харькову. В результате атаки врага жертв или пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова. "Ночью был "прилет" в Холодногорский район города", – отметил мэр. Терехов рассказал, что, по предварительным данным, жертв нет, только повреждены четыре автомобиля. Он добавил, что утром спасатели будут проверять прилегающую к месту "прилета" территорию. Напомним, вечером 1 сентября в Харькове были слышны звуки взрывов. Однако в городе и области воздушную тревогу не объявляли. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.