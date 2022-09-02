Российские оккупанты вывели два надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 20 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Украинские военные отмечают, что корабельная группировка флота противника изменений состава и задач не претерпела. "Наготове по-прежнему 3 носителя ракет типа "Калибр", 1 из которых — подводный. Суммарный залп составляет 20 снарядов", — указали в ОК "Юг". Граждан призвали оперативно и правильно реагировать на сигналы воздушных тревог, а также быть внимательными и не пренебрегать предупреждениями об опасности ни с воздуха, ни на побережье, ни в прибрежных водах. Напомним, ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на юге. Военные уничтожили много живой силы и техники противника. Кроме этого, было "демилитаризовано" 5 составов и пункт управления оккупантов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.