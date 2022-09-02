В Бельгии зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян. Пациент имел сопутствующие заболевания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание France 24, обнародовавшее еженедельный доклад бельгийского института здравоохранения Sciensano. "На сегодняшний день зарегистрирован один случай смерти человека, который заразился обезьяньей оспой, при этом у него были сопутствующие заболевания", — говорится в отчете. В общей сложности, по данным института, в конце августа в Бельгии насчитывалось 706 зарегистрированных случаев оспы обезьян. Кроме этого, госпитализировали 32 пациента, у них была сложная форма течения болезни. Напомним, в Украине зафиксированных случаев обезьяньей оспы нет. Однако система диагностики и выявления заболевания функционирует. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.