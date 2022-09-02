В США правоохранители провели обыски на объектах, предположительно принадлежащих одному из олигархов президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC. Отмечается, что туда "посетили" представители Федерального бюро расследований, полиции и Службы внутренней безопасности. "В одной из многоэтажек в престижном районе Нью-Йорка – Манхэттене и дома в Гемптоне правоохранители провели обыски. Аналогичные шаги были сделаны осведомленных в объектах собственности на Фишер-Айленд в Майами", – указывают журналисты. По данным СМИ, эти здания могут быть связаны с российским олигархом, яхту которого этой весной конфисковали в Испании. Напомним, в апреле полиция Испании вместе с ФБР обыскали и изъяли яхту, которая может принадлежать российскому олигарху Виктору Вексельбергу. К слову, как пишет Associated Press, США ввели санкции против Вексельберга еще в 2018 году в связи с его предполагаемой причастностью к российскому вмешательству в американские выборы. В марте 2022 года Вексельберг снова попал в список ограничений в связи с вторжением России в Украину. Санкции против него ввела и Великобритания. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.