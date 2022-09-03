ФБР обнаружило более 11 тысяч правительственных документов и фотографий во время обыска 8 августа в имении Мар-а-Лаго бывшего президента Дональда Трампа во Флориде. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Из более чем 11 тысяч правительственных записей и фотографий 18 было обозначено как "совершенно секретно", 54 – как "секретно" и 31 – как "конфиденциально", согласно подсчету Reuters в правительственной инвентаризации. "Совершенно секретно" — это самый высокий уровень секретности, предназначенный для сокровенных секретов страны. Документы с классификационными пометками иногда совмещались с другими предметами, такими как книги, журналы и газетные вырезки. Напомним, РБК-Украина писала о том, что ФБР при обысках у Трампа обнаружило 11 комплектов секретных документов. Часть из них была обозначена как вполне секретная и предназначалась для доступа только в специальных государственных учреждениях. Между тем, бывший президент требует вернуть на место документы, изъятые агентами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.