Избавиться от "простуды" — герпесвируса, который чаще поражает губы, однако может образоваться и на других частях тела, могут помочь помимо недешевых мазей и лекарств эффективные народные методы лечения этой неприятной инфекции. Об этом сообщает MedPravda. Такие домашние способы лечения герпеса широко использовались много лет, и все они – из натуральных продуктов. Лук Лук обладает противовирусными, антибактериальными и дезинфицирующими свойствами. Особенно при лечении герпеса эффективен ее сок. Применять следует так: смочите им ватный тампон и приложите к ране на 15 минут Алое вера Алоэ вера хорошо известна своими ранозаживляющими и дезинфекционными свойствами. А ее сок повышает устойчивость слизистых по отношению к портящим агентам. Вот метод применения: смочите ватный тампон в соке алоэ вера и приложите к ране. Повторять подобную процедуру рекомендуют несколько раз в день. Мед Мед давно ценится в народной медицине. Он обладает противовоспалительными свойствами и ускоряет заживление. Как использовать: смажьте больной участок медом и оставьте на несколько минут. Чай Чай он тонизирует организм, повышает крепкость капилляров и снижает артериальное давление. А содержащиеся в нем танины оказывают бактерицидное действие. Как использовать: достаточно приложить пакетик свежезаваренного чайного пакетика до утра, а повторять такую процедуру следует несколько раз в день. Лечебные травы Ромашка оказывает связное действие и успокаивает раздражение. Для лечения герпеса достаточно смазывать ранку ватным тампоном, смоченным в отваре ромашки. Мелисса обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Использовать ее при лечении герпеса можно так же – для протираний используют ее настой или масло мелиссы. Напомним, ранее в Минздраве рассказали о причинах возникновения герпеса, а также профилактике и защите от него. Добавим также, что перед этим нутрициолог объяснила, что нельзя есть при герпесе, чтобы не дать вирусу "разгуляться".