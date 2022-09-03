Российские оккупанты ночью ударили ракетой по Харькову. Пострадал Новобаварский район. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова. Отмечается, что "прилет" зафиксирован у школы. "Ночью был ракетный обстрел Новобаварского района. Прилетело рядом с одной из школ Харькова. Пострадавших нет. В школе выбиты стекла", — говорится в сообщении. Вечером в пятницу, 2 сентября, в Харькове были слышны звуки взрывов. В Запорожье также слышали звуки взрывов, однако в мэрии сообщили, что это было эхо "прилетов" за пределами города. Позже стало известно, что оккупанты ударили по Днепру, сработала система ПВО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.