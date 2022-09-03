3 сентября христиане почитают апостола от семидесяти Фаддея и мученицы Вассы. Читайте в материале Styler , что можно сегодня делать, а что нет, приметы, у кого именины. Фаддей из города Эдессы услышал в Иерусалиме проповедь Иоанна Крестителя. Эта встреча изменила его жизнь. Приняв крещение, он стал одним из 70 учеников, посланных Спасителем в города, которые хотели посетить. После распятия Христа Фаддей вернулся на родину, где продолжил нести Слово Божие. С этого дня люди начинали убирать лен. По поверью, есть хорошая сила, которая ухаживает за полями и не пускает детей играть среди льна. Люди, встретившие льняницу, описывают ее как светловолосую девушку с ярко-голубыми глазами. Главные приметы этой даты Если береза желтеет с верхушки – осень будет ранней, а если снизу – бабье лето затянется. Светлый день означает, что еще четыре дня будет солнечно. Многие желуди – к снежному Рождеству. Многие паутины – к потеплению. Что сегодня нельзя делать Не стоит делать большие покупки и совершать финансовые сделки, в которых вы не уверены. Нельзя утром в путь отправляться, лучше это сделать во второй половине дня. Детям нельзя играть в поле. Запрещено проведение магических обрядов. Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Павел, Игнат, Ибрагим, Александр, Марфа и Марта. Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года с указанием важных дат. Кстати, синоптик дал новый прогноз погоды на сентябрь и сообщил, что грядет похолодание.