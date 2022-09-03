Соединенные Штаты объявили в пятницу о трех контрактах на 1,1 млрд долларов на продажу Тайваня вооружений и предоставление технических услуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Пакет включает 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса "воздух-воздух". В частности, это ракеты Sidewinder и сопутствующее оборудование на сумму около 85,6 млн. долларов, ракеты Harpoon и сопутствующее оборудование на сумму около 355 млн. долларов. Также речь идет о поддержке тайваньской программы радаров наблюдения и сопутствующем оборудовании около 665,4 млн долларов. Пресссекретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пеньюй заявил, что продажа оружия Тайваню и военные контакты могут привести к еще большему ущербу для отношений США и КНР, а также обострить ситуацию в Тайваньском проливе. Отметим, что пакет был объявлен после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и агрессивных военных учений Китая вокруг Тайваня. Ранее сообщалось, что Конгресс США работает над законопроектами, которые позволят ускорить поставки вооружений Тайваню и избавиться от бюрократических препятствий. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.