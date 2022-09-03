РФ использует энергетику как инструмент давления на Европу, заявил Белый дом, комментируя остановку газопровода "Северный поток". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме заявил, что США и Европа сотрудничают, чтобы обеспечить наличие достаточных запасов. По его словам, в результате этих усилий Европейские хранилища газа будут заполнены до критического зимнего отопительного сезона. В то же время он отметил, что одних этих усилий недостаточно. "К сожалению, неудивительно, что Россия продолжает использовать энергию как оружие против европейских потребителей", – заявил он. Напомним, вчера "Северный поток" полностью остановили. Причиной этому "Газпром" назвал утечку масла и необходимость ремонта. Ранее сообщалось, что поставки газа по "Северному потоку" упали почти до нуля после начала ремонта. Кроме того, "Газпром" приостановил поставки газа французской корпорации Engie. Премьер-министр страны считает, что прекращение поставок коснется всех стран ЕС. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.