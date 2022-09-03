В Днепре ночью 3 сентября прогремели взрывы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильное". Жителей просят оставаться в укрытиях и соблюдать правила двух стен. Обновлено 02:40 Воздушное командование "Восход" сообщает о работе ПВО в Днепре. Напомним, 23 августа утром оккупанты ударили ракетами по частному сектору Днепра. Вечером в пятницу, 2 сентября, в Харькове были слышны звуки взрывов. В Запорожье также слышали звуки взрывов, однако в мэрии сообщили, что это было эхо "прилетов" за пределами города. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.