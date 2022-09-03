Президент Колумбии Густаво Петр сообщил, что в Сан-Луисе неизвестные установили бомбу на маршруте полицейской машины, в результате восемь человек погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Он также выразил соболезнования семьям погибших. Петр назвал событие саботажем работы по установлению мира в стране. "Я категорически осуждаю нападение с использованием взрывных устройств, в результате которого погибли восемь полицейских в Сан-Луисе", – заявил глава государства. Глава полиции Колумбии Энри Санабриа указал, что в Сан-Луис были направлены сотрудники для проведения расследования. Напомним, в прошлом году Вооруженные боевики убили по меньшей мере 13 мексиканских полицейских в засаде в центральном штате Мехико. Нападение стало одним из самых ужасных массовых убийств сотрудников сил безопасности, потрясших страну за последние годы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.