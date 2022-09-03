В первой половине сентября в Украине ожидается прохладная погода. Температура на большей части не поднимется выше 20 градусов. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. "К середине месяца погода будет все же сентябрьская, осенняя с некоторыми колебаниями температуры. Максимальные температуры будут в пределах 15-20 градусов, на юге до 23-25 градусов", — сказала она. По ее словам, ночная температура будет колебаться на более низком уровне – от 5 до 10 градусов, на юге и востоке – 8-13 градусов, на побережье морей – до 15-16 градусов. Прохладнее всего будет на западе и севере, где этой ночью термометры могут фиксировать 2-3 градуса тепла, в Черниговской и Сумской области — 1-2 градуса тепла в воздухе. Голеня отметила, что в Украине уже ощущается осень, "потому что температурный фон 15-18 градусов". В то же время, дневная температура будет зависеть от облачности, и если будет солнце, то будет еще достаточно тепло. "До конца месяца на севере и западе температур выше 25 градусов уже не будет. А на юге и востоке еще могут быть такие температуры", — сказала она. Напомним, в ночь на пятницу, 2 сентября, на севере Украины наблюдались первые заморозки на почве. В ближайшие дни ночные температуры будут несколько выше.