Сегодня, 3 сентября, погода в большинстве областей Украины будет дождливая. При этом ожидается еще больший спад температур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, 3 сентября дожди пройдут на западе и центре страны, а также в некоторых восточных и южных областях. На севере Украины будет сухо, но пасмурно. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью до 7-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +6+9, днем +16+19 градусов; на западе ночью +7+12 градусов, а днем +17+20; в восточных областях ночью +9+12, днем +23+25 градусов; на юге страны ночью +13+16 градусов, а днем +18+24; в центральных областях ночью +9+11, днем +18+20 градусов. Погода в Киеве Погода в столице сегодня будет сухой, но с переменной облачностью. Ветер северо-восточный с порывами до 10 м/с. В Киеве, как и в других регионах, сегодня снова похолодает. Столбики термометров ночью покажут +8+10, а днем +17+19 градусов. Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.