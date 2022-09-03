Вооруженные силы Украины уничтожили на юге 106 кафиров и 60 единиц вражеской техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг" в Facebook. ВСУ захватили в плен трех российских военных, 2 танка Т-62, боевая машина десанта, БТР-82, много оружия с боекомплектом. В течение дня россияне нанесли восемь авиаударов по позициям ВСУ, в ответ наша авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач. ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады и понтонную переправу возле казацкого. Также были поражены два пункта боеснабжения и три боеприпаса в Херсонском и Бериславском районах. Потери россиян на юге за сутки: 14 танков Т-72 и Т-62; гаубица "Мста-Б"; авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка; 2 реактивные системы залпового огня "Ураган"; 3 пушки-гаубицы 152-го калибра; мобильный миномет 120 калибра; 2 беспилотных разведчика; 35 единиц автобронетехники. Напомним, 1 сентября ВСУ ликвидировали около 350 кафиров. С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 48 700 своих военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.