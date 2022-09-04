Германия предоставит Украине дополнительные 199 млн долларов для финансирования программ помощи внутренне перемещенным лицам по причине вторжения России, заявил министр развития Свенья Шульце. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в понедельник посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем. "Я поговорю с премьер-министром Шмыгалем о том, как мы можем продолжать поддерживать украинское правительство в заботе о перемещенных лицах. Деньги предназначены для того, чтобы помочь перемещенным лицам в Украине продолжать обеспечивать себя всем необходимым", — заявил Шульце. Ранее сообщалось, что Кабинет министров намерен вдвое увеличить компенсацию тем людям, которые разместили внутренних переселенцев. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.