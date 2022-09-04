4 сентября православная Церковь чтит память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и др., принявших смерть за Христа во время правления императора Максимиана. Читайте в материале Styler , что можно сегодня делать, а что нет, приметы, у кого именины. Во время большого гонения на христиан при тетрархе Максимиане Святой был схвачен в Никомидии, своем родном городе, и вместе с несколькими христианами направлен во Фракию (римскую провинцию), где должен был состояться суд. Некоторые из мучеников так изуродовались, что не могли продолжать путь. Было принято решение казнить их на месте. Агафоник Никомидийский выдержал долгий путь и был приговорен императором к смертной казни, принятой с молитвой на устах в городе Силиврия. В народе 4 сентября почитался Агафон Огуменник. В этот день важно было отпугнуть от ТИК лешего, чтобы он не натворил беды. А вот делать подарки и уходить далеко от дома было нежелательно. Главные приметы этого дня Паутина низко летит – к теплой зиме, высоко – к холодной. День солнечный – к теплой осени. Если в этот день холодно и влажно, то зима придет быстро и будет морозной. Тепло и паутина летит – к хорошей осени. Туман в солнечных лучах быстро рассеивается – теплая погода продлится много дней. Если слышен шум птиц, то бабье лето будет длинным. Что нельзя делать сегодня Нельзя ходить в лес. Не стоит дарить подарки. Нельзя ходить босиком по траве. Девушкам не стоит одним выходить на улицу. Нельзя долго работать на кухне. Нельзя громко веселиться. Не стоит давать деньги взаймы. Нельзя употреблять мат. У кого сегодня именины 4 сентября День ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Феликс, Федор, Теодор, Михаил, Макар, Илларион, Иван, Гавриил, Василий, Афанасий, Алексей, Александр, Евлалия и Ариадна. Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года с указанием важных дат. Кстати, синоптик дал новый прогноз погоды на сентябрь и сообщил, что грядет похолодание.